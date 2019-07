Schianto sulla 131, un morto e due feriti

Un imprenditore cagliaritano, Guido Renes, di 49 anni, è morto nella tarda serata di ieri sulla Statale 131 Dcn, poco prima della galleria di Sedilo, dopo che la C3 sulla quale viaggiava ha urtato contro un cordolo di cemento sulla cunetta, finendo la sua corsa contro un albero.

Feriti gravemente anche i due amici che viaggiavano con lui, trasportati entrambi dal 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove sono ricoverati in prognosi riservata. Renes, invece, all'arrivo dei soccorsi era già morto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto usare le cesoie per estrarre le tre persone dall'abitacolo. Alla ricostruzione dell'incidente e ad accertare eventuali responsabilità - non è ancora chiaro chi dei tre guidasse - lavorano i Carabinieri della Compagnia di Ghilarza.