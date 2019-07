In fuga dai carabinieri si schiantano contro un muro: un morto a Settimo

In fuga dai carabinieri si schiantano contro un muro. Il tragico incidente mortale è avvenuto nella notte a Settimo San Pietro. Vittima Felice Lianas, 47anni, del posto, con precedenti per maltrattamenti, in passato era stato arrestato per guida senza patente, resistenza a pubblico ufficiale. Era a bordo di un TMAX 500 con un’altra persona, quando nella fuga hanno perso il controllo del mezzo andando a finire contro un muro. Lianas è morto sul colpo, mentre il passeggero è stato trasportato all’ospedale in codice rosso.

Sempre nella notte a Cagliari, la stessa tragica fine per Giorgio Perra, 42 anni, di Quartu, era agli arresti domiciliari, e anch’esso fuggiva dai carabinieri. Con l’auto si è schiantato a causa della folle velocità nella rotatoria in piazza San Benedetto. E’ morto sul colpo.

