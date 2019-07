Terribile schianto mortale in piazza San Benedetto a Cagliari. Un uomo – dalle primissime informazioni dovrebbe trattarsi di un evaso dagli arresti domiciliari – ha perso la vita dopo essere fuggito dai carabinieri. Con un’Alfa Romeo ha iniziato a sfrecciare per vari chilometri, raggiungendo a velocità elevata via San Benedetto. All’arrivo alla rotonda l’ha centrata in pieno, e a quel punto l’automobile si sarebbe ribaltata, finendo la sua folle corsa contro il muro accanto alla pizzeria Smile, dopo aver abbattuto delle panchine e dei cartelloni pubblicitari. Sul posto i carabinieri, la polizia e il 118. L’uomo è morto praticamente sul colpo. Una folla di curiosi si è posizionata attorno alla rotonda, e più di un testimone racconta di aver visto l’auto sfrecciare in via San Benedetto, prima di scorgere anche l’auto dei carabinieri. Maggiori dettagli, e anche l’identità dell’uomo, saranno resi noti nelle prossime ore dalle Forze dell’ordine.

L'articolo Cagliari, si schianta con l’auto e muore: stava fuggendo dai carabinieri proviene da Casteddu On line.