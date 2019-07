Cagliari, vasto incendio in via Castelli: fiamme vicinissime alle case e al polo di Ingegneria

Vasto incendio nella notte in via Castelli a Cagliari. Le fiamme sono divampate in un terreno pieno di sterpaglie a ridosso del tunnel mai nato che avrebbe dovuto collegare via Cadello con via Is Maglias. Il rogo ha svegliato tutti i residenti della strada, in un lunedì notte molto afoso. “Le fiamme sono alte sino a due metri e l’incendio sta camminando molto velocemente”, racconta a Casteddu Online Alessio C., che ha inviato foto e video dell’incendio. Il fuoco ha minacciato sia le abitazioni della strada sia il retro della facoltà di Ingegneria. Sul posto, dopo numerose chiamate di sos, sono arrivati i Vigili del fuoco.

