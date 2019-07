San Sperate, successo per la 58esima Sagra delle Pesche

Ancora questa mattina si leggeva negli occhi dei residenti tutta la soddisfazione e la gioia di una grande festa che ha accolto decine di migliaia di ospiti e turisti,questi rimasti entusiasti dell’ ospitalità ricevuta e dei grandi intrattenimenti proposti dal “Paese museo” alle porte di Cagliari.

Entusiasta il primo cittadino Enrico Collu che in una lettera aperta spende parole di ringraziamento per tutti: “Il 20 luglio 1969 le cronache raccontano che Neil Armstrong toccando con il Lem la superficie lunare disse “Houston, qui base della tranquillità, l’Aquila è atterrata”. In questa ricorrenza San Sperate ha completato la sua piccola, al confronto, impresa con la consapevolezza di aver scritto una pagina importante nella cinquantennale storia della nostra Sagra delle Pesche. Risultato reso possibile grazie agli agricoltori, alle associazioni, comitati, funzionari pubblici, artisti, artigiani e semplici cittadini: ognuno ha contribuito con le sue capacità e risorse.Grazie soprattutto ai tantissimi che ci hanno scelto e son venuti a farci visita. Un’invasione gioiosa che ci ha reso felici ed orgogliosi. Ad attrus annus”. Enrico Collu.

