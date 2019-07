Cagliari, schianto auto-moto in pieno centro: 20enne portapizze finisce all’ospedale

Incidente all’incrocio tra via San Benedetto e via Petrarca a Cagliari, coinvolte un auto e un motorino. La vettura, guidata da un 34enne, stava raggiungendo la via San benedetto dalla via Petrarca, mentre il motorino guidato da un 20enne si trovava alla fine di via Pergolesi, pronto per raggiungere via Petrarca. Tutti e due avevano il semaforo verde, e lo scontro, per cause ancora da chiarire, è stato inevitabile. Ad avere la peggio, come accade spesso in questi casi, è stato il centauro. Dopo essere caduto sull’asfalto è stato trasportato all’ospedale Marino con codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

