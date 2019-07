Pullman dell’Arst in fiamme tra Cagliari e Pula, paura a Perd’e Sali

Pullman dell’Arst in fiamme a Perd’e Sali, lunghi minuti di paura nella frazione marina di Sarroch. Il rogo, scoppiato per cause ancora da chiarire, è avvenuto bordo della linea che collega Cagliari con Pula. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, dopo avere ricevuto una telefonata di sos da parte del guidatore del mezzo. A bordo c’erano dei passeggeri, tutti in salvo grazie alla prontezza dei riflessi del conducente, che ha subito bloccato il bus e aperto le portine. I pompieri hanno domato il fuoco intervenendo con un’auto pompa e un’autobotte. Sul posto anche un automezzo del Corpo Forestale per spegnere le fiamme che avevano raggiunto alberi e cespugli.

L’area e la strada è stata temporaneamente chiuse alla circolazione stradale per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.

