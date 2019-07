Tragico incidente sulla 131 Dcn, muore un giovane: due feriti in gravi condizioni. Questo il bilancio del tragico incidente di questa sera, una Citroen esce di strada e va in scena la tragedia. A bordo c’erano tre turisti di nazionalità italiana, lo schianto è avvenuto nel tratto fra Nuoro e Abbasanta, poco dopo il bivio di Olzai, un punto della statale che invita particolarmente a correre. Vigili del fuoco, medici9 del 118 e carabinieri sono accorsi sul posto, per l’ennesimo incidente mortale di questa estate sulle strade sarde. L’auto ha terminato la sua corsa contro un albero.

