Assunzioni all’Agenzia Regionale del Lavoro di Cagliari, nessun favoritismo richiesto dall’onorevole Piras

Assunzioni all’Agenzia Regionale del Lavoro di Cagliari, nessuna pressione politica sulle assunzioni di parenti. Contrariamente alle voci circolate qualche anno fa, si precisa come rettifica che tutti i precedenti articoli ed ogni notizia pubblicata da questa testata giornalistica aventi ad oggetto presunte ed indimostrate condotte poste in essere dall’onorevole Michele Piras per favorire la carriera professionale della ex moglie, sono state originate da fonti rivelatesi non veritiere. Ci si scusa con i diretti interessati e con i lettori.

