Il Pd sardo a settembre fa partire la macchina congressuale

Il Partito democratico sardo avvierà a settembre prossimo la fase congressuale per concluderla il primo dicembre con l’assise regionale. Il segretario Emanuele Cani questo pomeriggio, aprendo i lavori della direzione regionale del partito riunita a Tramatza, ha tracciato un percorso politico articolato. Cani ha ipotizzato un momento di confronto già ad agosto per costituire quella che ha chiamato “una piattaforma di idee”, per fare sì che si arrivi a “un congresso di contenuti e non “a un congresso di sole liste”.

“Dovrà essere un congresso che parli della Sardegna, dei suoi problemi, del suo futuro”, ha affermato il segretario regionale del Pd che ha posto l’esigenza di un confronto aperto “lontano dalla frenesia che si ha quando ci sono elezioni alle porte”.

Quanto alla presenza in Regione, dove il Pd dopo le ultime elezioni è passato dai banchi della maggioranza a quelli della minoranza, Emanuele Cani ha chiesto che si metta in essere “un’opposizione targata Pd”. A questo propisito ha auspicato la massima collaborazione tra gli organi di partito e il gruppo consiliare.

Lunedì, 22 giugno 2019

