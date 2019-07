Ecco i vincitori dell’Eolo Beach Contest Proxienergy

Tre giornate, duecento partite e centosessanta giocatori. Foto

Sono state 200 le partite disputate all’Eolo Beach Contest Proxienergy, con oltre 160 atleti provenienti da tutte le associazioni della Sardegna e da altre 6 regioni: Lombardia, Abruzzo, Sicilia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto.

L’ Open femminile è stato un derby a metà, entrambe le coppie erano composte da giocatrici di Eolo Beach Tennis e Beach Time. L’ambito titolo è andato ad Ilaria Uras, (Eolo Beach Tennis) e a Sara Orrù, ( Beach Time) che hanno battuto Lucia Cusinu (Eolo Beach Tennis) e Patrizia Mirtillo (Beach

Time).

Nel maschile Open Andrea Reginato e Riccardo Manenti, i campioni del mondo Under 18 2018 di Beach Tribù, hanno avuto la meglio su Marco Montanari dell’associazione Mantova SportCity, campione del mondo in carica Over 40 e 45, in coppia con un altro campione, Andrea Banci di BeachTennis Abruzzo.

Le premiazioni si sono svolte sulla spiaggia, con la cornice del Golfo di Oristano e il suggestivo promontorio di San Giovanni di Sinis. Gli atleti sono stati premiati dall’Assessore allo Sport del Comune di Oristano Francesco Pinna, dal Delegato Provinciale C.O.N.I Gabriele Schintu e dal Presidente dell’Asd Eolo Beach Sports Sebastiano Cau. Il Giudice Arbitro è stato Andrea Portoghese.

“L’Eolo Beach Contest 2019 Proxienergy”, commenta Sebastiano Cau, presidente dell’ASD Eolo Beach Sports, “ha visto una eccezionale partecipazione di atleti ed un afflusso di pubblico senza precedenti per questa disciplina. Appare evidente agli occhi di tutti che ormai il beach tennis è da considerarsi una disciplina sportiva a pieno titolo, i pionieri che dai primi anni del 2000 hanno avviato la promozione di questo sport in Sardegna oggi raccolgono risultati concreti”.

“Risultati”, prosegue Cau, “che si misurano certamente con il numero di tesserati, ma il segnale più importante è il numero di tesserati under che offre la garanzia per il futuro e solide prospettive per le ASD”.

“Questa”, ha aggiunto Cau, “è la direzione che la ASD Eolo Beach Sports ha intrapreso che parte dalla organizzazione di camp estivi giovanili dai 3 ai 12 anni per proseguire con la scuola federale di Beach Tennis per agonisti e semplici praticanti”.

“Un ringraziamento”, ha concluso il presidente, “va all’amministrazione comunale di Oristano per il prezioso supporto, a tutti i partecipanti che affrontano costi e sacrifici per potersi confrontare nei tornei di alto livello, alle aziende sponsor per il grande sforzo e la fiducia riposta sul nostro progetto. Ma il ringraziamento più importante a cui tengo particolarmente va all’intero staff organizzativo di ASD Eolo Beach Sports, valorosissime ragazze e ragazzi che con una passione infinita animano la nostra Associazione e rendono Eolo un posto magico. A Diego Fratini riservo un ringraziamento particolare per aver saputo guidare l’intero Staff in maniera eccellente con grandissima sensibilità. Ci rivediamo nel 2020 ancora più numerosi”.

“Siamo pienamente soddisfatti della riuscita della manifestazione”, spiega Diego Fratini, organizzatore dell’evento. “Sono stati tre giorni intensi, ricchi di partite e divertimento. L’Eolo Beach Contest 2019 Proxienergy ha rappresentato al meglio le qualità della nostra piccola realtà, regalando al movimento isolano un evento di livello”.

“Dal punto di vista sportivo”, ha aggiunto Frratini, “siamo orgogliosi che la nostra atleta Ilaria Uras sia riuscita a conquistare il torneo femminile, in coppia con la cagliaritana Sara Orru’. Un ringraziamento va a tutte le aziende del territorio che hanno contribuito ad innalzare la qualità dell evento. L’appuntamento è per il prossimo anno, quando cercheremo di alzare ancora di più l’asticella del livello sportivo”.

Di seguito tutti i vincitori e i risultati:

Dm Open: Reginato/Manenti R. vs Montanari/Banci 6-0 6-1

Df Open: Uras/Orru’ S. vs Mirtillo/Cusinu 6-3 6-3

Dm 4°cat: Locci/D’aniello G. vs Pulcrano/D’Aniello A. 9-5

Df 4° cat: Pulcrano/Manenti vs Seruis/Mattana 9-2

Dm A+B: Reginato/Locci vs Di Cori/Carboni 9-1

Df A+B: Deiana/Magnani vs Orru’ S./Orru’ R. 9-4

Dmx Open: Deiana/Reginato vs Vincis/Trudu 9-4

Dmx 4° cat: Orru’ R./D’Aniello G. vs Deplano/Vidili 9-4