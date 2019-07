Il coro Sa Pintadera porta Oristano al Music Festival, in Toscana Due esibizioni per la formazione femminile

Il Coro Sa Pintadera in trasferta in toscana per rappresentare la città di Oristano.

Il coro, composto da 18 voci femminili ha partecipato al Toscana Music Festival Internazionale, che si è svolto a Montecatini Terme, venerdì 19 e sabato 20 luglio.

Le coriste si sono esibite al teatro terme Tettuccio e al teatro terme Excelsior.