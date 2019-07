Sedia job e defibrillatori nelle spiagge del litorale di San Vero Milis

Sedia job e defibrillatori anche per la marina di San Vero Milis Partito anche il servizio salvamento a mare. Quest’anno c’è una postazione in più

Anche nella marina di San Vero Milis spiagge più sicure e accessibili grazie alla solidarietà e alla collaborazione dei cittadini, che hanno permesso all’amministrazione l’acquisto di due sedie job, sedie di sostegno ai disabili per entrare in acqua, e di due defibrillatori.

Le sedie e i defibrillatori, sono stati acquistati grazie al progetto di un privato, Pinuccio Gallisai, che nelle ultime due feste patronali di Santa Sofia, con il concerto “Note senza Barriere”, ha permesso di raccogliere i fondi necessari. L’evento ha avuto il supporto attivo delle associazioni sanveresi AVIS, AVS, Pro Loco e la coorganizzazione e patrocinio del Comune.

Le job sono state affidate a Nesos Rent, società di noleggio sup e canoe a Sa Rocca Tunda e all’Is Benas Surf Club, scuola di surf con noleggio di tavole e sup a S’Anea Scoada.

Gli operatori si sono resi subito disponibili ed entusiasti nel poter prendere in consegna le job da mettere a disposizione gratuitamente a chiunque ne abbia bisogno, e a dare loro il loro supporto nell’utilizzo.

Anche sul lungomare Madriola/Putzu Idu, l’associazione MET offre lo stesso servizio con una job acquistata dai soci e disponibile per tutti.

I defibrillatori, invece, sono stati posizionati nel ristorante-pizzeria La Stella del Mare a Putzu Idu, all’inizio del lungomare, e nel chiosco Saroccafè nella spiaggia di Sa Rocca Tunda. Questi si aggiungono agli altri già presenti, di proprietà delle associazioni sportive, a Mandriola e S’Anea Scoada.

Sabato, inoltre, è iniziato il servizio di salvamento a mare che prevede tre postazioni: nelle spiagge di Putzu Idu e Sa Rocca Tunda, come gli anni scorsi e, novità per quest’anno, anche a Sa Mesa Longa.

Le prime passerelle srotolabili sono state già montate, presto verranno posizionate tutte le nuove in legno, in sostituzione delle vecchie ormai usurate e in alcuni casi pericolose.