Pauroso frontale a Solanas sulla litoranea per Villasimius: un 25enne finisce all’ospedale

Incidente sulla litoranea di Villasimius, nei “curvoni” che collegano il Comune dell’hinterland cagliaritano con Solanas. Sono due le auto coinvolte in un pauroso frontale, si tratta di una Volkswagen e di una Mini Cooper. Alla guida della prima c’era un uomo, con accanto un passeggero, mentre alla guida della seconda c’era un venticinquenne di Cagliari, Giuseppe Serpi Onano. È stato lui, stando alle primissime informazioni raccolte, ad avere la peggio: “Mi hanno messo il collare e, nonostante indossassi la cintura di sicurezza, ho varie escoriazioni ad un braccio. Sono stato portato con l’ambulanza all’ospedale Marino, per fortuna sto bene ma l’impatto è stato tremendo”. Sul posto, oltre ai soccorritori – già andati via – sono rimasti i carabinieri. È loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, all’origine potrebbe esserci un’invasione di corsia da parte di una delle due vetture, ma qualcosa in più si saprà solo nelle prossime ore.

Nel frattempo, l’incidente ha portato, in “automatico”, anche alla creazione di lunghe code di automobili in entrambi i sensi di marcia.

Fonte: CastedduonLine