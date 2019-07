Oliena, tentano di rapinarlo davanti alla Banca: imprenditore reagisce e lo colpiscono alla testa

Un imprenditore di Oliena, è stato aggredito questa mattina davanti alla banca del paese.L’uomo ha reagito al malvivente che però lo ha colpito alla testa per poi fuggire. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che da subito hanno avviato le indagini per l’individuazione dei malviventi. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 per le opportune medicazioni.

