Venerdì 26 e sabato 27 luglio dalle 19 alle 24 nella piazza Del Carmine, eccellenze enogastronomiche per tutti i gusti. Cielo terso e temperature estive, faranno da cornice ai tratti tenui dei calici che si alzeranno all’International Wine & Food Festival, in programma a Cagliari venerdì 26 e sabato 27 luglio 2019. Aperta a tutti, con il patrocinio del Comune e promossa dall’associazione APS Promo Eventi, la terza edizione della manifestazione “promuove il territorio e le aziende che interverranno”, spiega l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, ”ma non solo, “valorizza anche piazza del Carmine, uno dei luoghi simbolo della città”. La manifestazione si svolgerà interamente nella piazza del Carmine e la scelta non è casuale. Rientra infatti in una precisa scelta dell’amministrazione comunale al fine di stimolare i cittadini a riappropriarsi delle varie zone della città.

Ricco il programma della due giorni del W&F Festival. “Oltre alla degustazione di vini di una cinquantina di produttori – hanno spiegato Mario Buonamici e Andrea Campurra di Promo Eventi – ci sarà anche uno show-cooking a cura dell’Accademia Casa Puddu, Coldiretti Sardegna e Campagna Amica”.

L'articolo Cagliari, il Comune punta su piazza Carmine: vino e cooking show per combattere il degrado proviene da Casteddu On line.