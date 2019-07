Grande lutto a Bortigiadas per la morte dell’ex sindaco Pinuccio Deiana: “Un combattente onesto”

Bortigiadas e tutto il mondo politico sardo sono in lutto per la scomparsa di Pinuccio Deiana: maestro elementare, sindaco per cinque anni del paesino del Sassarese, l’Isola piange un politico d’altri tempi, da sempre in prima linea per la difesa del suo paese. Papà di Emiliano, attuale primo cittadino e presidente dell’Anci Sardegna, Deiana è scomparso gettando tutti in un grande sgomento. Ecco, di seguito, il ricordo da parte dell’amministrazione comunale: “La Giunta, il Consiglio, la segretaria e i dipendenti del Comune di Bortigiadas partecipano con profonda commozione al lutto che ha colpito il sindaco Emiliano Deiana e la famiglia tutta per la scomparsa del caro padre Pinuccio. Pinuccio Deiana è stato sindaco socialista di Bortigiadas dal 1981 al 1985. Di lui si ricordano la passione, l’attaccamento e l’amore per il suo paese che hanno segnato ogni momento della vita pubblica e privata, politica e professionale come maestro elementare”.

“La sua attività di sindaco si è sempre connotata dal rigore morale e dalla profonda onestà e hanno fatto apprezzare la vocazione di uomo delle istituzioni con un’impronta sempre innovativa e con quell’anima combattente che lo ha contraddistinto anche nell’ultima, dolorosa, parte della sua vita”.

