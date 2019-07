Un’auto del Comune per consegnare la spesa a domicilio ad anziani e disabili

Dimenticate il gran caldo e le buste pesanti, a Marrubiu, per anziani e disabili, fare la spesa non sarà più un problema. Il Comune, infatti, comprerà un utilitaria che si occuperà di consegnare gli acquisti a domicilio, porta a porta. Unico requisito per gli esercizi commerciali: far parte del Centro Commerciale Naturale.

“Un’opportunità lavorativa”, commenta il sindaco Andrea Santucciu, “sia per chi farà l’autista, sia per tutti gli esercizi commerciali del CCN, oltre che un grande aiuto per quelle persone che per difficoltà motorie, per disabilità o per età, non riescono ad andare autonomamente a far la spesa e le commissioni più varie”.

Verranno servite anche le frazioni del comune e oltre ai generi alimentari verranno portati a domicilio anche articoli di tabaccheria o il giornale.

Il Centro Commerciale Naturale di Marrubiu, attivo dal 2014, conta più di 20 esercizi.

Lunedì, 22 luglio 2019

