Addio a Mario Falchi, indimenticabile banditore di Oristano

Per anni con la sua auto ha girato la città per pubblicizzare la sua pescheria, ma non solo

A Oristano lo conoscevano tutti e chi pure non l’avesse conosciuto, comunque avrà sentito sicuramente la sua voce, amplificata da quelle trombe montate rigorosamente sulla sua auto che faceva il giro delle vie della città per reclamizzare ora la sua pescheria, ora il politico candidato alle elezioni, ora qualche attività commerciale impegnata in una promozione.

Mario Falchi se n’è andato. Non sentiremo più la voce del banditore e proprietario della pescheria di Sant’Efisio.