Festival del vino a Cagliari, 55 cantine

(ANSA) - CAGLIARI, 22 LUG - Cinquantacinque cantine in vetrina, anche da Stati Uniti, Germania, Francia e Spagna. E poi show cooking, assaggi e degustazioni. Tutto sotto gli occhi dei più importanti wine blogger, veri e propri influencer del mondo del vino. Un nome su tutti, Roberta Garibaldi.

È uno degli obiettivi della terza edizione del Cagliari international wine&food festival: far conoscere in giro per il mondo le produzioni nate nell'isola. Al di là degli aspetti promozionali l'idea è quella di una grande festa di due giorni, il 26 e 27 luglio, dedicata al vino: il teatro del festival sarà la centrale piazza del Carmine.

La manifestazione è organizzata dalla Aps promo eventi.

"Siamo reduci da due edizioni di grande successo - ha detto uno degli organizzatori, Mario Bonamici - e anche quest'anno abbiamo deciso di alzare l'asticella con diverse novità e proposte. Sono i programma due press tour con esperti internazionali. La super ospite sarà Garibaldi".

La scelta della sede non è casuale. "Piazza del Carmine - ha detto il neo assessore delle attività produttive Alessandro Sorgia- è uno dei luoghi simbolo della città che i cagliaritani hanno voglia di riprendersi. E questa è un'ottima opportunità: seguiremo la stessa linea anche per altri posti di Cagliari e per altri eventi. Cagliari sarà in primo primo piano come palcoscenico di scambi e promozione a livello commerciale e turistico per consacrare la sua vocazione naturale di capitale del turismo Mediterraneo".

Nel programma anche una conferenza sabato mattina al Banco di Sardegna, partner del festival proprio con la partecipazione dei Wine blogger e influencer Garibaldi, Matthew Horkey e Igor Lukovic.

Appoggia la manifestazione anche la Coldiretti: "Importante - ha detto il direttore regionale Luca Saba - dare manforte ala viticoltura sarda: questo festival porta un po' di campagna nella città. Non solo fornitori, ma protagonisti".

Sardegna protagonista del pianeta vino: il 14 e 15 ottobre in programma a Olbia un concorso mondiale dedicato al vermentino.

