Si ribaltano con l’auto, brutto incidente a Perd’e Sali: madre e figlia all’ospedale

Ha perso il controllo della sua auto, una Fiat 500, mentre stava guidando, con accanto la figlia, a Perd’e Sali, a Sarroch. La vettura si è ribaltata su un fianco, per cause ancora da accertare. L’allarme, fortunatamente, è stato dato quasi subito, e sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco che, insieme ai soccorritori del 118, hanno soccorso madre e figlia minorenne: la donna è stata trasportata all’ospedale con l’ambulanza, per la ragazzina si è reso necessario l’intervento dell’elisocorroso. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’automobile e la strada, che è stata chiusa per un po’ di tempo alle auto. Sul posto anche i carabinieri e la polizia Municipale per gli accertamenti e i rilievi di legge.

