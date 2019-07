Spettacolare incidente sulla Ss 195, auto travolta dal fango trasportato da un camion

Incidente spettacolare e, fortunatamente, senza feriti, quello avvenuto sulla Ss 195 Rac al chilometro 2,4. Il guidatore di un camion della EcoSerdiana, un 52enne di Donori, per evitare una Ford Focus ferma per un’avaria, ha effettuato una brusca frenata. Il gesto “violento” ha portato alla rottura della copertura superiore del rimorchio: dentro c’era del fango, gran parte del quale è finito su tutta la strada e anche sopra l’automobile, travolgendo pure il guidatore, un sessantaduenne di Sestu, che fortunatamente era già uscito dal veicolo. Solo tanta paura, quindi. Sul posto è intervenuta una squadra di operai della EcoSerdiana per ripulire la strada, in azione anche l’Anas. Inevitabili i rallentamenti per gli automobilisti in arrivo nel tratto di strada “invaso” dal fango. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia Municipale.

