Strade, marciapiedi, arredi: i tanti cantieri del Comune di Marrubiu

Il sindaco Santucciu fa il punto sui numerosi lavori pubblici

Proseguono incessanti i lavori pubblici a Marrubiu dopo l’approvazione, avvenuta il 30 maggio scorso, della delibera riguardante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione con fondi appositi dedicati alle spese di investimento e alle opere. Con quei fondi sinora l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Santucciu, ha posto in essere alcuni lavori sulle strade extraurbane, il 30 per cento circa di quelle previste dal progetto definitivo esecutivo redatto dall’ingegner Stefano Volpe.

Proseguono invece i lavori sui marciapiedi comunali che abbracceranno la via Oristano in entrambi i lati.

“Per quest’opera –afferma il sindaco Andrea Santucciu- sono previsti in capitolato 120 giorni di lavori, con centomila euro totali a cui si aggiungerà un altro importante finanziamento stata le di cinquantamila euro già contenuto nel bilancio di previsione approvato a febbraio. Contiamo però di finire l’opera in poco più di tre mesi. Via Oristano aspettava una sistemazione da oltre trent’anni, e siamo stati attenti alle sollecitazioni di tanti marrubiesi che da anni ci chiedono di rifarli. Quei marciapiedi erano infatti pericolosi per portatori di disabilità e genitori con le carrozzine o con loro bimbetti piccoli. Abbiamo inoltre approfittato, con l’ approvazione del progetto esecutivo a firma dell’ingegner Massimo Abis, per dar seguito oltre che ai lavori ad un miglioramento della viabilità urbana della stessa via Oristano, con la firma di un ordinanza, la numero 19, in cui si regolano i parcheggi ed i divieti di sosta della stessa via, usufruendo di un solo lato per i parcheggi, visto il grande numero di vetture oramai presenti in circolazione”.

Ma i lavori pubblici non si chiudono qui. Infatti dallo scorso anno l’amministrazione comunale sta dando seguito ad una convenzione firmata con la Curia di Oristano (con quarantamila euro per il triennio 2018-19-20) che vede finanziato il rifacimento della Piazza di Chiesa Beata Vergine di Montserrat e che vedrà il sagrato rifatto a nuovo questa settimana.

“Era importante rifare il sagrato –oramai rovinato ed in pessime condizioni – aggiunge il sindaco Andrea Santucciu- ora i lavori dal 29 luglio passeranno all’interno della Chiesa, dopo che si sono già conclusi all’esterno, con una bellissima tinteggiatura e nel piazzale appunto. A tal proposito con uno sforzo economico ulteriore abbiamo messo mano anche alla chiesetta di San Giuseppe, con lavori per la messa in sicurezza degli interni con infissi e impiantistica e nel piazzale esterno, tirato a lucido anch’esso. Questo perché appunto dal 29 luglio la nostra chiesetta in via Napoli, dovrà ospitare le funzioni e i fedeli fino a settembre, proprio, per i lavori all’interno della Chiesa Parrocchiale. È un opera per cui però riscontriamo già grande contentezza – aggiunge il Sindaco Santucciu”.

Ancora tra i lavori pubblici proprio questi giorni giunge a realizzazione definitiva l’asfaltatura di alcune strade urbane con i fondi ras passati alle unioni dei comuni. “Saranno interessati dalla bitumatura – anticipa ancora il sindaco Andrea Santucciu – le vie Mazzini e vicoli, Piave ultimo tratto, con i relativi vicoli Giordano Bruno e Spiga. Le vie completano i lavori già avviati con le bitumature de Su Tasaru, Via Romagna, Tratto di Via Gramsci, via Saba e via Satta. Abbiamo però intenzione di utilizzare altri fondi per asfaltare le poche strade che sono restate fuori dagli interventi fatti dal 2011 ad oggi- aggiunge il primo cittadino. – Inoltre dopo il restyling di alcune piazze sono stati ordinati i giochi per la piazza Amsicora e Sant’Anna. Ed è stata aggiunta, al campetto da basket costruito in via Nenni lo scorso anno, che ha permesso di riqualificare in parte quella zona, e frequentatissimo dai ragazzi e dai piccoli cestisti, oltre l’illuminazione, una fontanella per abbeverarsi, soprattutto in queste giornate afose. Ho firmato inoltre, la settimana scorsa, una sollecitazione alla ditta che si occupa dei lavori del gas, l’Italgas, e al Rup incaricato, perché siano svolti gli asfalti a sezione nelle vie che sono state interessati dai lavori del gas appunto e dalla fibra. Mi aspetto che questi lavori siano posti in essere massimo da inizio settembre, al rientro dalla pausa estiva, visto che ad occhio e croce oramai il paese è stato interessato per il 70% dall’apposizione degli allacci di gas e fibra”.

Lunedì, 21 luglio 2019

L'articolo Strade, marciapiedi, arredi: i tanti cantieri del Comune di Marrubiu sembra essere il primo su LinkOristano.it.