Canoni di locazione non dichiarati, società nei guai a Cagliari

Cagliari, scoperti 5.100 euro relativi a canoni di locazione non dichiarati.

Le Fiamme Gialle di Sarroch hanno concluso oggi un controllo fiscale nei confronti di una società del capoluogo nel settore della locazione immobiliare, che ha ceduto in affitto un ramo di azienda.

L’attività ispettiva eseguita nei confronti della società è stata finalizzata all’accertamento della regolare dichiarazione dei canoni di locazione percepiti per la cessione temporanea di un ramo di azienda ad altra società, operante sempre a Cagliari nel settore della ristorazione.

La verifica eseguita tramite raffronto tra la documentazione acquista dal contribuente e le informazioni estrapolate dalle banche dati in uso al Corpo, ha permesso di accertare che la società per le annualità d’imposta dal 2014 al 2018, non ha dichiarato un importo complessivo di ricavi pari a 5.100 euro ed omesso di versare I.V.A. per complessivi 17.578 euro.

L’operazione si inquadra in un più’ ampio quadro di intensificazione delle attività’ di polizia economica – finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Cagliari a tutela degli interessi della collettività che è condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità’ sociale e conferma l’impegno quotidiano delle fiamme gialle nel territorio a tutela della legalità’ sotto ogni veste.

