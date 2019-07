Una piccola invasione di meduse a Is Arutas: attenti quando fate il bagno

Niente bagno per qualche ora per i bagnanti che sabato hanno scelto Is Arutas per passare la giornata, tra la bianca sabbia di quarzo e il mare cristallino. A metà mattina tante piccole meduse hanno affollato l’acqua, costringendo i presenti alla tintarella forzata sul bagnasciuga.

Una piccola invasione accolta con sorpresa e un pizzico di timore. Solo qualche temerario non ha rinunciato a bagnarsi e più di uno è tornato sotto l’ombrellone con qualche segno di bruciatura.

La segnalazione arriva da un lettore, che ci ha inviato le foto che pubblichiamo: “Sono arrivate all’improvviso”, spiega il lettore.

Nessun allarme, dall’Area Marina Protetta assicurano che in questo periodo è una situazione del tutto normale.

Insomma, prepariamoci ancora a condividere il meraviglioso mare del Sinis con questi animali.