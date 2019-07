Una mappa segreta, 15 sfide, un tesoro finale: l’atteso evento ludico-culturale, organizzato dal Centro Commerciale Naturale Sulki (Sulki – welcome to Sant’Antioco) in collaborazione col Comune di Sant’Antioco, anche quest’anno coinvolgerà partecipanti da tutta la Sardegna e non solo, pronti a prendere d’assalto l’intero territorio isolano per provare ad accaparrarsi il ricco bottino.

Prestanza fisica, strategia, cultura, intuito e determinazione saranno fondamentali per il superamento delle prove. Ogni squadra, formata da 5 componenti maggiorenni, dovrà avere un nome di battaglia, un capitano e una divisa. Attraverso l’utilizzo di una mappa, i giocatori dovranno raggiungere dei punti di controllo sparsi per il paese e superare le 15 prove per mettere le mani sui 5 mila euro.

Dopo il grande successo dell’Isola del Tesoro 2018, che ha visto trionfare la Lemon JuiceCrew, grazie alla propria abilità, perspicacia e coesione, questa seconda edizione si preannuncia ancora più ricca di emozioni e suspense.

La manifestazione entrerà nel vivo la sera di sabato 7 settembre, quando il duo comico Cossu e Zara, insieme ai protagonisti dell’Isola del Tesoro, animerà la serata introduttiva della nuova edizione della caccia al tesoro.

L’intera giornata di domenica 8 settembre sarà dedicata all’appassionante caccia al tesoro, indimenticabile avventura dell’estate 2019! Testimonial d’eccezione della manifestazione sarà Max di Franco, antiochense d’adozione, ex giocatore professionista di pallavolo e autore del premiato “Il bambino che sogna”.

Non vi resta che radunare la ciurma e prepararvi all’arrembaggio!

Info e iscrizioni su www.isoladeltesorosulki.it.

L'articolo La caccia al tesoro più avvincente di sempre torna a Sant’Antioco proviene da Casteddu On line.