Un 36enne di Serrenti, Andrea Talloru, da due settimane è un fantasma. L’uomo è scomparso da Bremen, in Germania. A lanciare un appello sui social e su tutte le pagine e gruppi Facebook di italiani in Germania, è la sorella Claudia, 31 anni: “Mio fratello aveva trovato lavoro presso una ditta di spedizioni, ma ultimamente stava scrivendo frasi sconnesse e senza senso. Un nostro conoscente è andato ad avvisare la polizia tedesca della scomparsa, ma siccome è maggiorenne non possono avviare chissà quale tipo di ricerche”. Partito dalla Sardegna anni fa per cercare fortuna all’estero, “prima è stato a Berlino, poi ha trovato una stanza e un lavoro a Bremen. Il suo cellulare è spento da tanti giorni”, puntualizza, contattata da Cagliari Online, la sorella.

Ed ecco l’sos con la descrizione: “Ha trentasei anni, è alto un metro e ottantasette e ha la corporatura molto esile”. La sorella lascia anche un numero di telefono al quale poter chiamare in caso di avvistamenti: “+393518725951. Per favore, aiutateci”.

L'articolo Allarme per un sardo scomparso in Germania, l’sos dei parenti: “Aiutateci a trovarlo” proviene da Casteddu On line.