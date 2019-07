Assl: orario ridotto per l’Ufficio Protocollo di Oristano

Variazioni per la stagione estiva

Orario estivo per l’Ufficio Protocollo dell’Ats-Assl Oristano, in via Carducci 35, piano terra.

Da oggi fino a venerdì 30 agosto, l’ufficio sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30.

Per particolari necessità sarà garantito il ricevimento pomeridiano previo appuntamento telefonico ai numeri 0783/317819 o 0783/317824.

Lunedì, 22 luglio 2019

L'articolo Assl: orario ridotto per l’Ufficio Protocollo di Oristano sembra essere il primo su LinkOristano.it.