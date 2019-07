Il lieto evento era nell’aria “pubblica” già da mesi: sin da maggio, infatti, tutti avevano notato il pancione della neo assessora leghista Valeria Satta. Trentasei anni, cagliaritana, un passato politico in Forza Nuova e consulente commerciale per un’azienda farmaceutica dopo un passato – anche – da barista, era stata scelta da Christian Solinas per guidare gli uffici degli Affari Generali .Una mossa politica che aveva portato qualcuno a puntare il dito contro la stessa Satta, proprio perchè futura mamma. Lei, però, aveva subito replicato: “Sono la prima assessora sarda col pancione, onore a Solinas e alla mia Lega”. Due mesi e mezzo dopo, il parto dei due gemelli: e sui social, fortunatamente, c’è spazio solo per gli auguri di amici, conoscenti e simpatizzanti politici, sotto la fotografia dei due braccialetti postati dalla Satta sul suo profilo ufficiale di Facebook.

L'articolo Cagliari, l’assessora regionale leghista Valeria Satta diventa mamma di due gemelli proviene da Casteddu On line.