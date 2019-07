Quartu, misterioso accoltellamento al Poetto: turista ferito finisce all’ospedale

Un uomo è stato accoltellato stanotte al Poetto di Quartu. Il fatto è avvenuto poco prima delle sei nel tratto quartese del lungomare. Sarebbe stata la stessa vittima, dalle primissime informazioni che filtrano dalla stazione dei carabinieri, a chiamare i soccorsi. Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118 – che ha trasportato l’uomo, ferito a un braccio ma non in gravi condizioni, all’ospedale – sono intervenuti anche i carabinieri. Spetta proprio a loro svolgere tutte le indagini del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e risalire all’aggressore.

