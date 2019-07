Altre due auto a fuoco nella notte: a Oristano adesso è allarme rosso

Altre due auto incendiate questa notte a Oristano.

La prima in via Alghero dove, intorno alle 2, è stata presa di mira una monovolume. Il secondo episodio in via Piemonte un’ora dopo, ha riguardato una Citroen Picasso.

Entrambe le auto, delle monovolume, sono state distrutte dalle fiamme, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

Sui due attentati indagano polizia e carabinieri.

La scorsa settimana altri due attentati avevano distrutto due auto nel quartiere del Sacro Cuore.

