Dinamo Sassari, confermato Pierre

(ANSA) - SASSARI, 22 LUG - Intesa raggiunta tra Dinamo Banco di Sardegna e Dyshawn Pierre. Importante in attacco, fondamentale a rimbalzo, Dyshawn, classe 1993, ha trovato a Sassari la dimensione ideale per potersi esprimere al meglio.

Chiusi gli ultimi playoff con una media di 11 punti e 6 rimbalzi a partita è pronto a disputare la sua terza stagione in maglia biancoblu.

"Siamo molto soddisfatti, avevamo messo il giocatore al centro del nostro progetto, prendere un cinque tecnico come Miro Bilan per confermare Pierre - dice il general manager Federico Pasquini - Abbiamo aspettato che Dyshawn facesse i suoi tentativi con la Summer League e alla fine la pazienza ha pagato".