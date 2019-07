Costa Rei, strade “lunari” accanto al villaggio dorato delle vacanze: “Situazione pericolosa”. La denuncia dei residenti a Costa Rei. Alberto Carta segnala una situazione allarmante del manto stradale: “Volevo segnalarvi con delle foto la situazione che da 3 anni è presente in via Belvedere a Costa Rei, abbiamo in tanti contattato il sindaco di Muravera ma ci ha sempre snobbato. Spero che pubblichiate questa segnalazione perché la situazione è diventata estremamente pericolosa”.

