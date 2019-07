“Cagliari, odore nauseabondo in piazza Gramsci: povere piazze abbandonate senza bagni pubblici…”

Sono in Piazza Gramsci, seduto in una delle scomode panchine di pietra, aiuole abbandonate, rarissima erba, tante foglie ed escrementi di cani, odori imbarazzanti. Ma così è in tutte le altre piazze della Città, Piazza Galilei, Piazza Garibaldi , Piazza del Carmine, siti preferiti da sbandati che fanno anche i loro bisogni, non essendoci bagni pubblici.