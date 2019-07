Addio Annalisa, la mamma di 35 anni muore in sala operatoria: voleva semplicemente dimagrire. Non sapeva che non avrebbe più riabbracciato il suo figlioletto di 6 anni quando ha varcato la sala operatoria della clinica Mater Dei di Bari.

Lei, 35enne di Ostuni, in provincia di Brindisi, è morta dopo un intervento che riduce le dimensioni dello stomaco e consente di perdere peso. Il nostro giornale partner Quotidiano.net racconta la vicenda nei dettagli: “La donna è andata in clinica giovedì scorso «per sottoporsi all’operazione di bendaggio gastrico – fa sapere l’avvocato della famiglia, Fabio Cervellera –. Annalisa è entrata in sala operatoria alle 9 del mattino e da lì dentro è uscita morta. Per capire cosa realmente sia successo, bisognerà aspettare l’autopsia che dovrebbe essere tenuta tra lunedì e martedì. Quel che sappiamo è che Annalisa aveva fatto l’intervento a fini estetici ed era stata visitata dal chirurgo che poi l’ha operata. Vogliamo capire cosa effettivamente sia accaduto. Il marito, come i familiari, sono distrutti dal dolore e chiedono giustizia”.

