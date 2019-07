Famiglia di turisti spagnoli a Cala Mariolu: “Sabbia e sassi della vostra spiaggia? Servono per l’acquario”

Famiglia di turisti spagnoli in vacanza a Orosei: “Sabbia e sassi della vostra spiaggia? Servono per l’acquario”. Al rientro da una giornata di svago con un gommone preso a noleggio avevano deciso di rendere fruttuosa oltre che divertente la gita appena terminata….Così inizia il racconto nella pagina Fb “Sardegna rubata e depredata”: “Fortunatamente il prezioso bottino non è sfuggito all’occhio attento del bravo noleggiatore….Alla richiesta di spiegazioni sullo scellerato gesto la risposta è stata:

“Lo necesito para ponerlo en el acuario”….. spallucce e risatina isterica…..

Naturalmente tutto è tornato al suo posto il giorno seguente. Per la cronaca le otto bottiglie sono state riempite a Cala Mariolu probabilmente nell’indifferenza generale, visto che è altamente improbabile trovarsi da soli in quel paradiso in queste giornate…..”.

