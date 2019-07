Maullu torna dagli Europei con un nuovo record sardo e guarda il primato

L’atleta di Oristano condizionato da un dolore alla spalla nella finale in Svezia

Torna da Boras, in Svezia, dove si stanno svolgendo i Campionati europei di atletica under 20, con un nuovo record personale e sardo, Jhonatam Maullu, l’oristanese impegnato con la maglia azzurra nel lancio del giavellotto. Ieri ha fatto registrare un lancio di 72.09, due metri in più del suo personale, che avvicina Maullu, in forze alla Dinanica Oristano, allenato da Mauro Gabrielli, e che lo avvicina al record italiano under 20 di 72,76 metri stabilito da Gianluca Tamberi (fratello del saltatore in alto Gianmarco Tamberi), terza prestazione all-time under 20.

La buona prova della semifinale di ieri, purtroppo non ha avuto un seguito nella finali di oggi, dove Jhonatam Maullu, si è fermato a 69,52 metri, a causa di un fastidioso dolore a una spalla, che ne ha condizionato la prova.

Domenica, 21 luglio 2019

L'articolo Maullu torna dagli Europei con un nuovo record sardo e guarda il primato sembra essere il primo su LinkOristano.it.