Incendio a Talana, la Forestale interviene con un elicottero

Incendio a Talana, interviene l’elicottero della Forestale.

Un elicottero AS 350 B3 proveniente dalla base di San Cosimo di Lanusei del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna sta intervenendo in questo momento su un incendio in località Usurzai nel comune di Talana.

Notizia in aggiornamento.

