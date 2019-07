San Sperate, coppia di giovani ubriachi abbandona il figlio di un anno tra la folla

San Sperate, troppa festa per una coppia che abbandona il figlio di un anno tra la folla.

E’ accaduto poco dopo la mezzanotte, a San Sperate, durante la 58^ edizione della sagra della pesca. I carabinieri della Stazione locale hanno ricevuto una segnalazione di un bambino di circa un anno di età, seduto su un passeggino e abbandonato da parecchi minuti in mezzo alla folla. Accorsi immediatamente, hanno rintracciato il piccolo prendendosene cura e nel mentre è arrivata una coppia, in evidente stato di ubriachezza, che ha reclamato il bambino. Si tratta di due giovani, entrambi ventiquattrenni di Cagliari ma residenti a Villasor, operaio e disoccupata, già conosciuti alle forze dell’ordine.

Accompagnati in Caserma, anche per poter adottare adeguate misure a tutela del bambino, il padre del piccolo ha perso il controllo ed è andato in escandescenza, ha sferrato un calcio ad una presa di corrente, danneggiandola, e ha aggredito un Appuntato provocandogli lesioni al braccio, fortunatamente di lieve entità. Il giovane è stato quindi arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Insieme alla compagna dovrà anche rispondere di abbandono di minore e ubriachezza molesta.

I fatti sono stati segnalati anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari che si occuperà di adottare adeguate misure a tutela del bambino che nel frattempo è stato provvisoriamente affidato alle cure dei nonni.

