Auto si ribalta: tre feriti in ospedale e Statale 131 chiusa temporaneamente

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 7 sulla 131 a poche decine di metri dallo svincolo di Santa Giusta.

Una Volkswagen con tre persone a bordo si è ribaltata per cause ancora da accertare.

I tre feriti sono stati trasferiti con n le ambulanze del 118 al San Martino.

Due sono ricoverati in gravi condizioni.

La Carlo Felice è stata chiusa all’altezza dello svincolo per Santa Giusta per permettere i soccorsi dei feriti.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, la polizia stradale i Oristano e tre ambulanze del 118.

