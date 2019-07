In migliaia a San Sperate per la Sagra delle pesche: oggi chiusura con il concerto di Federica Carta

Una piacevole invasione di ospiti e turisti ha invaso ieri sera il paese museo a 20 km da Cagliari, celebre per le sue produzioni agricole di eccellenza con in testa la pesca e le sue opere artistiche a cielo aperto. Graditissima la qualità del buon cibo, il divertentissimo spettacolo serale di Pino e gli anticorpi e il Sangria party che ha registrato presenze da tutta la provincia.

Ultimo giorno di Sagra oggi, domenica 21 luglio, con ancora le degustazioni nelle inimitabili “baracche”, l’immancabile sangria party show cooking, mercatini, visite guidate mostre, laboratori convegni, musica, concerti, spettacoli di danza, serate ballanti, show di cabaret e tanti altri eventi collaterali animeranno la sagra, inclusi i festeggiamenti per il Santo Patrono.

Ecco il programma dell’ ultimo giorno con a sera il concerto di Federica Carta.

Domenica, 21 luglio 2019

dalle ore 10,00 alle 20,00 – Via Oriana Fallaci – Visita al Giardino Sonoro, a cura di PS Museum

ore 18,30 – Via Cagliari – Vendita diretta e degustazione delle pesche, a cura dell’ass. Su Pressiu

ore 19,00:

Circuito Sagra – Esibizione itinerante di gruppi Folk, fisarmonica, organetto e launeddas

Piazza Gramsci – Laboratorio e spettacolo di burattini, a cura di “La corte dei burattini”

Via Cagliari ang. via Sassari – Sangria Party, a cura di Gioventù Sparadesa

ore 19,30:

Piazza Gramsci – Degustazione pesche, a cura della Pro loco

Piazza New York – Show Cooking: “Piatti a base di pesche” (VII edizione), a cura della pro loco e di chef Bruno Pinna

Via Monastir ang. Via S. Prisca – Angolo della musica con Nicola Agus in “Un viaggio intorno al mondo in 80 strumenti”

ore 20,00 – Via Argiolas ang Via Unione – Angolo della musica con Zizzi Janga Live Acustic

ore 20,30 – Via Monastir ang. Via S. Prisca – Angolo della musica con Elena Ciccu live

ore 22,00 – Piazza Gramsci – Concerto di Federica Carta “Pop Corn Tour 2019”, a cura del comitato patronale

Per l’intera giornata sarà possibile partecipare alle visite guidate ai murales di San Sperate, il paese museo, a cura dell’ Ass. Fentanas

