Serrenti, un uomo accoltellato nella notte: è grave

Un uomo è stato accoltellato ieri a Serrenti.

E’ accaduto in tarda serata, al culmine di una lite avvenuta in pieno centro, in via Samatzai. Mirco Sanna è stato raggiunto da alcune coltellate. L’aggressore, un giovane di Nuraminis, si è dato poi alla fuga.

Soccorso dal 118, Sanna è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari con ferite gravi, ma non è in pericolo di vita.

I carabinieri, che indagano sulla vicenda, hanno già individuato il responsabile.

F.G.

