Via dei Giudicati, investita una 74enne quartese da una Volkswagen guidata da una 25enne di Cagliari

Incidente stradale in serata nel quartiere Fonsarda. Una Volkswagen up condotta da una ragazza di 25 anni di Cagliari mentre percorreva la via dei Giudicati, ha investito una donna di 74 anni residente a Quartu. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu in codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e accertare se la donna attraversava correttamente la strada.

