Fiorello, ora il grande show al Forte Arena di Pula: in anteprima le sue parole prima dello show

Eccolo, è lui Rosario Fiorello di scena al Forte Arena di Santa Margherita in Pula il 20 luglio col suo spettacolo ricco di sorprese. Fu proprio lui nel 2016 ad aprire le porte al Forte Arena col suo super spettacolo di inaugurazione, fu lui a fare il primo sold out in quella Arena di 5mila posti a sedere. E ieri si è presentato ai giornalisti in conferenza stampa mettendo in mostra i suoi quasi addominali, triste del fatto che un noto giornale lo ha fotografato evidenziando in modo esagerato i non suoi metri cubi. Lo conferma la sua ottima forma fisica e morale. Un flûte con del buono spumante in mano e al suo fianco Lorenzo Giannuzzi il direttore del resort, e già si vive il sapore dello show.

Fiorello sembra un fiume in piena quando racconta del suo passato , degli amici a lui molto vicini. Gli brillano gli occhi quando parla di Camilleri appena scomparso, lo ricorda come un amico dalla sigaretta sempre accesa ed ora lo immagina a fumare sulle nuvole.fioccano domande, La Sua Inter? “80 milioni per Lukaku, un po’ troppi, buono Barella futuro del calcio e poi io tifo per i giovani calciatori italiani”. In anteprima mette in campo la sua presenza a Olbia il 23 luglio per il mega concerto di Giovanotti, prevista la presenza di 40 mila persone , primo evento del genere nella storia della canzone italiana. Nei suoi futuri impegni un progetto con la Rai e uno a ottobre con Amadori. Molte novità e sorprese per quanto riguarda lo spettacolo delle 21,15 di questa sera. Fluttuante nel raccontare ciò che riguarda la serata , ma sicuramente il divertimento al Forte Arena con Fiorello sarà assicurato per tutta la serata.

Ignazia Melis

