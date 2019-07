Maxi incendio a Quartucciu nei pressi della zona industriale e nella SS125. Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando stanno intervenendo dalle 15:30 circa, per un vasto incendio alimentato dal vento, che si è sviluppato nell’area industriale di Quartucciu e nei pressi della Strada Statale 125, in fiamme vegetazione, sterpaglie, canneti e in alcuni punti sono andate a fuoco anche masserizie. Sul posto alcune squadre di Pronto intervento della sede centrale stanno operando con “autopompe” automezzi “fuoristrada” , con il supporto di due “autobotti”. Sul posto l’anticendio Forestale Regionale e squadre antincendio di Volontariato della Protezione civile, sta operando anche un elicottero della flotta Regionale antincendio. I Vigili del Fuoco operano con priorità alta a protezione di strutture e case nell’area coinvolta.

