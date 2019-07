Cagliari, 47enne investito in via dei Conversi vicino alle strisce: portato in ospedale. Un pedone 47enne di Cagliari, mentre attraversava in prossimità delle pedonali situate di fronte alla Piazza Padre Pio, è stato investito da una Daewdo Kalos diretta verso la via dell’Abbazia guidata da un 40enne. Sul posto è interveniva un’ambulanza del 118 che ha soccorso e trasportato il pedone presso il P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. I rilievi di legge venivano effettuati dalla Polizia Municipale di Cagliari. (foto Polizia Municipale)

L'articolo Cagliari, 47enne investito in via dei Conversi vicino alle strisce: portato in ospedale proviene da Casteddu On line.