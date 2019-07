“Fiamme nel cuore di Molentargius, la paura di mio cognato disabile: evacuato col fuoco a due passi”

“Fiamme nel cuore di Molentargius, la paura di mio cognato disabile: evacuato per precauzione col fuoco a due passi”. Stefania Sferrazza, residente a Molentargius in via Don Giordi, racconta con la paura negli occhi l’ennesimo attacco incendiario di oggi nel cuore del parco. “I rischi nei quali viviamo in questa stagione sono enormi, mio cognato Giampiero che è un disabile anche oggi è stato evacuato dalla sua abitazione perchè gli eucalipti stavano prendendo fuoco. Sì, abbiamo avuto terrore”. Attacchi continui al cuore del parco, gli abitanti raccontano la difficile giornata di oggi: “Ci tengo a dirle che la polizia e quelli che spengono il fuoco sono intervenuti subito e la polizia si è preoccupata subito di come stavamo- spiega Stefania- la nostra famiglia vive nel terrore perchè un mese fa c’è stato un altro vasto incendio simile. Vogliamo più sicurezza”.

