Maxi incendio a Vallermosa, in azione due Canadair: le fiamme minacciano un campo con 200 scout. I ragazzi erano lì per una festa in montagna e hanno visto l’incendio a due passi, momenti di grande paura.

Ecco la cronaca degli interventi. Decollano 2 elicotteri leggeri (MARGANAI – VILLASALTO) e 1 ELICOTTERO PESANTE (SUPER PUMA FENOSU) del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna per intervenire su un incendio in località ARCU DE PRUNIXEDDA nel Comune di VALLERMOSA. Richiesti 2 CANADAIR provenienti da Alghero con arrivo stimato ore 16

L’incendio sta minacciando una superficie boschiva di pregio nei pressi del centro congressi di Is Prunixeddas, dove è insediato un campo scout.

Dalle informazioni fornite dalle forze operanti sul posto, si registra evoluzione positiva dell’incendio di VALLERMOSA, che sta interessando una pineta distante circa 500 metri dal campo scout e da un assembramento di circa 200 persone riunite per una festa in montagna. Il vento di scirocco sta spingendo il fuoco, totalmente governato dai mezzi aerei, lontano dalle persone. Non sono state disposte evacuazioni.

L'articolo Maxi incendio a Vallermosa, in azione due Canadair: le fiamme minacciano un campo con 200 scout proviene da Casteddu On line.