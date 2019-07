Nuovo attacco al cuore di Molentargius: gli incendiari colpiscono ancora il parco. La foto di Davide Loi. Incendio in atto nel Parco del Molentargius agro di Quartu S.E. Via Don Giordi.

Stanno intervenendo squadre dei Volontari del NOS coadiuvate e coordinate da personale del Corpo Forestale nucleo Gauf e Stazione di

Cagliari

La Polizia di Stato ha gestito il blocco della circolazione stradale per consentire lo spegnimento dell’incendio.

