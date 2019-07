Da oggi i bagnini nel litorale di Cabras: quest’anno anche a Maimoi

Postazioni dotate anche di defibrillatore e sedia job per disabili

Da oggi, nelle spiagge del litorale di Cabras, sarà possibile nuotare in tutta sicurezza. È iniziato, infatti, il servizio di salvamento a mare. Ne ha dato notizia io sindaco di Cabras Andrea Abis.

Quattro le spiagge coinvolte, ognuna con una postazione: San Giovanni di Sinis, Is Arutas, Mari Ermi e, come novità di quest’anno Maimoi.

Il servizio durerà sino al 1° settembre e coprirà anche il fine settimana dal 6 all’8 settembre. Sarà attivo dalle 10 alle 18, senza interruzioni e prevede la presenza continua di 2 bagnini per ogni postazione. In ognuna di esse ci saranno le torrette, tre delle quali nuove di zecca e le dotazioni minime obbligatorie. Le postazioni sono, inoltre, fornite di defibrillatori.

Tra i compiti dei bagnini anche l’assistenza per l’uso della sedia job per disabili, disponibile a Maimoi, Is Arutas e Mari Ermi nelle postazioni bagnino, vicino alle passerelle per disabili.

La postazione bagnino di San Giovanni, invece, si troverà sotto la Torre, uno dei punti più pericolosi della costa per le forti correnti, dove a causa delle caratteristiche morfologiche non è stato possibile posizionare la passerella per i disabili, che si troverà al chiosco Vento Maestro.